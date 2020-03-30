شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. اجتماع افتراضي لوزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

يعقد وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين اليوم اجتماعاً افتراضياً تحت رئاسة مجموعة العشرين في المملكة، وذلك بهدف تقييم أثر جائحة فيروس كورونا على التجارة والاستثمار.

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