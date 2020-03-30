شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 2.23% بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.32% خاسراً 42.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1789.60 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 331.3 مليون سهم محققة ما قيمته 199.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3534 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.62%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.01%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.43%%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.17%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.59%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.98%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 138.7 مليون ورقة بقيمة 47.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.16%.

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وفى سياق متصل، أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة، حيث وافقت الجمعية على إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية 125 مليون درهم، وذلك من خلال طرح خاص لمستثمرين مؤهلين، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة فى تنفيذ عملية إصدار الصكوك وتفويض وتكليف أى من أعضاء مجلس الإدارة منفردين بتمثيل الشركة وتوقيع وإبرام المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بإصدار الصكوك.

وكشفت شركة اكتتاب القابضة، أن صافى خسائر الخاص بمساهمى الشركة الأم خلال عام 2019 بلغت 72 ألف درهم مقابل صافى خسائر 109 آلاف درهم العام السابق بنسبة انخفاض 12%، وبلغت خسائر السهم الأساسية 0.23% مقابل 0.35%، وبلغ إجمالى الإيرادات التشغيلية 69.1 ألف درهم مقابل 340.1 ألف درهم بنسبة انخفاض 80%، وبلغ صافى الربح التشغيلى 25.5 ألف درهم مقابل صافى خسائر 24.9 ألف درهم بنسبة نمو 202%.

فيما منح سوق أبو ظبى للأوراق المالية، شركة بى إتش مباشر للخدمات المالية رخصة لمزاولة نشاط التداول بالهامش قصير الأمد، لتصبح أول شركة للخدمات المالية فى دولة الإمارات تقدم هذه الخدمة لعملائها.