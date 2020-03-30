شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -6.16% بما يعادل -0.50 نقطة، ليستقر عند سعر 7.62 دولار، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه صاعدة في وقت سابق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم 6.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط