شكرا لقرائتكم خبر عن فورد وسط توقعات سلبية – تحليل – 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.14% بما يعادل -0.06 نقطة ليستقر عند سعر 5.19 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 5.85، ليستهدف مستوى الدعم 4.10 من جديد.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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