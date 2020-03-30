شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني ينزلق انخفاضاً – تحليل – 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبد سهم ديزني (DIS) خسائر فادحة في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -8.50% بما يعادل -8.96 نقطة ليستقر عند سعر 96.40 دولار، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها، وذلك بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 100.00، ليستهدف مستوى الدعم 81.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط