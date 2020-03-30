شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كاتربللر (CAT) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.58% بما يعادل -5.06 نقطة ليستقر عند سعر 105.44 دولار، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 88.20، طيلة ثبات المقاومة 112.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط