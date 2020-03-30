شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل تصاعد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا ،والتي من المتوقع إن تدفع الاقتصادي العالمي إلى ركود واسع النطاق ، يتجاوز الركود الذي حدث أيان ذروة الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.5% حتى الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 3.3% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد فشل مشرعو الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا.

لكن صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 6.5% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ونصف ، بفضل إجراءات تحفيزية ضخمة فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 4.5% ، تاليه قطاع الطاقة المتضرر من هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى فى 18 عاما.

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تواصل الأسواق العالمية تقييم جائحة فيروس كورونا الناشئة ،فعلى حسب أخر البيانات الرسمية ،أصاب الفيروس بالفعل أكثر من 720 ألف شخص حول العالم ،وتسبب فى وفاة 34 ألف شخص على الأقل.

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد فترة العزل الصحي فى البلاد حتى 30 نيسان /أبريل ،متراجعا عن تصريحاته السابقة التي قال فيها إنه يريد إعادة فتح البلاد للعمل بحلول عيد الفصح.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفي أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قد يصل إلى ذروته خلال أسبوعين ،وأضاف لا شيء سيكون أسوأ من إعلان النصر قبل تحقيق النصر بالفعل.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 2.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 3.4% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات ، بفعل تجدد الشكوك حيال مصير الاقتصاد الأمريكي بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.7% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.1 % ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.7 %.