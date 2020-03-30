انخفاض أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-3-2020 انخفاض جديد في مصر، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 701 جنيه بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 : 706 جنيهات أمس ، و 674 الاثنين الماضي ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.
أسعار الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 701 جنيه للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 799 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 701 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 601 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 467 جنيها
سعر أوقية الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 24,916 جنيه
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,608 جنيهات
سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 801,143 جنيها
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