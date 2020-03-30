شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "أميانتيت" ترتفع 45% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أميانتيت العربية السعودية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 44.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 338.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 233.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 247.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 41.1 مليون ريال خلال العام 2018.

Advertisements

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى مخصصات هبوط استثنائية احتاجت المجموعة إلى احتسابها مقارنة بالعام الماضي.

وتعود أغلبية تلك المخصصات إلى هبوط في قيمة الأصول الثابتة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية (IAS 36) "معيار الهبوط في قيمة الأصول" لثلاث وحدات محلية للتدفق النقدي بقيمة 125,7 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 301.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي خسائر بلغ 91.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.