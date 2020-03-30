شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المتقدمة يؤكد تفاؤله بمستقبل الطلب على البتروكيماويات واستمرارهم في التوزيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد خليفة الملحم، رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، تفاؤله بزيادة الطلب على منتجات البتروكيماويات، على الرغم من تراجع الأسعار بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتواصل في التراجع مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وتوقع الملحم أن يصل إنتاج مشروع الشركة الجديد الذي يشمل إنشاء مصتعين بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، إلى حوالي 900 ألف طن متري سنوياً من البروبلين، و800 ألف طن متري سنوياً من البولي بروبلين، وفقا لموقع العربية نت.

وأعلنت المتقدمة أمس عن توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات لإنشاء وتشغيل مصنعي معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين) بطاقة تصميمية لإنتاج 843 ألف طن متري في السنة للبروبيلين، و800 ألف طن متري في السنة للبولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية (المشروع).

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وكانت الشركة قد أكدت أن ارتفاع أرباحها خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2% وإنخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي.

وقال الملحم إن المتقدمة ستواصل خططها وستواصل توزيعات الأرباح.

وارتفعت أرباح المتقدمة بنسبة 5.9% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 759 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 717 مليون ريال في العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 140.7 مليون ريال سعودي. وأفادت الشركة، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هو 216.473 مليون سهم، بحصة من التوزيع تبلغ 65 هللة، وبنسبة توزيع تبلغ 6.5% إلى قيمة السهم الاسمية.