شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات البحث عن السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد عمليات بحث المستثمرين عن السيولة ، لمواجهة النقص المحتمل فى الدولار الأمريكي ، الناجم عن تدهور أسواق الأسهم العالمية مرة أخرى.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.5% إلى 1,611.43$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,636.14$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,636.14$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,644.23$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 8.6% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس 2011.

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المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو ثماني سنوات ونصف ، جاء بفضل توالي إجراءات تحفيز نقدي ومالي غير مسبوقة فى الولايات المتحدة ،والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق ودعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة الإضرار الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

مع مطلع تعاملات هذا الأسبوع ،تجددت عمليات بيع أصول المعادن النفيسة الذهب والفضة ، مع بحث المستثمرين عن السيولة ،لمواجهة النقص المحتمل فى الدولار الأمريكي ،الناجم عن تدهور أسواق الأسهم العالمية مرة أخرى.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية فى مستهل جلسات الأسبوع ، بسبب تصاعد المخاوف المتعلقة بالإضرار الناجمة عن فيروس كورونا ،وتمديد معظم دول العالم عزلا شبه كلي لكبح انتشار الوباء القاتل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 11.12 طن متري ،فى خامس زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 964.66 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016.