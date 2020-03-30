شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 18 عاما بفعل توقعات تدهور الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى 18 عاما ، بفعل توقعات تدهور الطلب العالمي فى ظل الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى نفي السعودية الدخول فى محادثات مع روسيا لتحقيق التوازن فى أسواق النفط.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 19.95$ الأدنى منذ شباط/فبراير 2002 ، من مستوى الافتتاح عند 21.80$، وسجل أعلى مستوي عند 21.80$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 22.61$ للبرميل الأدنى منذ آذار/مارس 2002 ، من مستوى الافتتاح عند 23.86$ ، وسجل أعلى مستوي عند 24.22$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 5.9% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقد الخام الأمريكي نسبة 6.8% ،وانخفض الخام الدولي بحوالي واحد بالمئة ، فى خامس خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل توقعات حدوث فائض تاريخي بالسوق.

فى ظل الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،تشير معظم التوقعات إلى انخفاض الطلب العالمي بحوالي 20 مليون برميل يوميا ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى اختلال غير مسبوق فى السوق.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول " إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بنحو 20% فى إجراءات عزل ثلاثة مليارات شخص حول العالم ،ودعا المنتجين الكبار خاصة السعودية وروسيا للمساهمة فى تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط.

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وبسبب فيروس كوفيد-19 الذي أصاب نحو 715 ألف شخص ووفاة حوالي 34 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم ،توقفت حركة الطيران العالمية ، مع وضع نحو 3 مليار شخص فى العزل المنزلي للحد من انتشار الفيروس.

قالت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة إنها لا تجري محادثات مع روسيا لتحقيق التوازن فى أسواق النفط ، على الرغم من الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة لوقف تدهور الأسعار.

وقال مسؤول روسي كبير لوكالة "رويترز" إن عددا كبير من منتجي النفط يمكن أن يتعاونوا مع أوبك وروسيا لدعم الأسعار.

ويستعد معظم المنتجين الكبار ،وعلى رأسهم السعودية وروسيا ،لزيادة كبيرة فى الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل ،وذلك بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،وانتهاء أجل التخفيضات الحالية فى الإنتاج فى 31 آذار/مارس الجاري.

من ناحية أخرى ،أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 40 ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،بسبب الهبوط الحاد فى أسعار النفط.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 624 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 10 آذار/مارس 2017.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.