شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على استقراره فوق الدعم المحوري الأول 0.6097، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تملك أهداف إيجابية تتخطى حاجز 0.6236 لتصل إلى 0.6407، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 0.6097 والأهم فوق 0.5958.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6060 والمقاومة 0.6236
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.