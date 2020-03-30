شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على استقراره فوق الدعم المحوري الأول 0.6097، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تملك أهداف إيجابية تتخطى حاجز 0.6236 لتصل إلى 0.6407، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 0.6097 والأهم فوق 0.5958.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6060 والمقاومة 0.6236

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد