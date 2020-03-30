شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد الطفيف ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 27.10 ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، منتظماً داخل القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 25.84 وتمتد إلى 24.70، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون 27.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 28.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط