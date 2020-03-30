شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً حول 22.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستويات 22.80 و23.70، بانتظار اختبار مستوى 20.00 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 23.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط