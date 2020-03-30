شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ليختبر مستوى 14.17، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد والثبات فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر للارتفاع من جديد، في طريقه لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 15.08.

وحتى الآن، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً بثبات الإغلاق اليومي دون 14.17، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 13.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.50 والمقاومة 14.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط