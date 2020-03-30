شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتحرك في مسار جانبي وضيق، وطالما أن السعر فوق 1599.10، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 1633.60 لتأكيد الاندفاع نحو محطتنا التالية عند 1689.30.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1600.00 والمقاومة 1650.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد