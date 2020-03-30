شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بعد اختبار مستوى 1.2304 هذا الصباح، ويحاول العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار اختبار مستوى 1.2515 مبدئياً، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 1.2777 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2304 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد