شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1067 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه عند 1.1170 وتمتد إلى 1.1295 بعد اختراق المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1067 سيضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 1.0966 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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