الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1067 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه عند 1.1170 وتمتد إلى 1.1295 بعد اختراق المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1067 سيضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 1.0966 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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