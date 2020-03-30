شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر مسقط يغلق منخفضًا 0.361 % والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 40ر3467 نقطة منخفضًا بـ 56ر12 نقطة وبنسبة 361ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 96ر3479 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 667 ألف و 812 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 6ر33 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 499 ألف و 930 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 007ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17ر18 مليار ريال عماني.