شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر مسقط يغلق منخفضًا 0.361 % والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت قيمة التداول 667 ألف و 812 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 6ر33 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 499 ألف و 930 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 007ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17ر18 مليار ريال عماني.
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