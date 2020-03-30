شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: مبادرة لدعم توظيف السعوديين لمدة عامين والان نبدء بالتفاصيل

- أقصى حد للدعم 3 آلاف ريال شهرياً أو 50% من الراتب أيهما أقل

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي إنه تفعيلاً لمبادرات الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، أطلقنا في صندوق تنمية الموارد البشرية أولى المبادرات، والتي تستهدف دعم المواطنين والمواطنات من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص؛ وذلك بأثر رجعي من بداية يوليو 2019م،وسيتبعها -بمشيئة الله- بقية المبادرات.

ووفقاً للمبادرة ، يستمر الدعم لمدة سنتين بأثر رجعي تصل نسبته إلى 30%، والدعم موجه للذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف ريال و15 ألف ريال ، وأقصى حد للدعم 3 آلاف ريال شهرياً أو 50% من الراتب أيهما أقل.