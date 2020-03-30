شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 مساء خلال فترة حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، علي استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية مساء أثناء مدة فرض حظر التجوال.

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم اقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم ، لافتة أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن ١٦٣٩٥ لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.

Advertisements

ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالاستفادة من خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا ، منعا للازدحام و حفاظا على سلامتهم في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا .

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية والتيسيرات للممولين نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث قامت بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعين حتى 16 إبريل منعا للازدحام ، وشجعتهم على تقديم اقراراتهم الضريبية إلكترونيا بالغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، وتوفير سداد الضرائب اون لاين لجميع الممولين ، بالإضافة إلى امكانية سداد المستحقات الضريبيه نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة ، مع الإعفاء من كافة المصاريف الإدارية وذلك لفترة مؤقتة خلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية عن العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ هذا بالإضافة إلى امكانية السداد عن طريق البنوك .