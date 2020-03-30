شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع موجودات المركزي السعودي إلى 1.89 تريليون ريال بنهاية فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت إحصائيات حديثة منشورة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تراجع موجودات "ساما" إلى 1.89 تريليون بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة مع 1.91 تريليون في شهر يناير 2020، وبنسبة تراجع بلغت 1.04%.

وارتفعت الموجودات بنحو 49 مليار ريال بنهاية فبراير 2020، مقارنة مع شهر فبراير 2019والتي كانت عند 1.84 تريليون ريال، وفقا لموقع العربية نت.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر فبراير الماضي إلى 3.93 تريليون ريال، مقابل 3.93 تريليون ريال، في نهاية يناير .

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وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر فبراير الماضي نحو 1.865 تريليون ريال مقابل 1.882 تريليون ريال بنهاية شهر يناير السابق له، متراجعة بنسبة 0.9% بما يعادل 17 مليار ريال.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شباط (فبراير) على أساس سنوي 2.6% بما يعادل 47.6 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ 1.817 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) 2019، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 ارتفعت 0.6% "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، النقد الأجنبي ووالودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.