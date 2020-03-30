شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليار ريال قيمة عقود التمويل السكني للأفراد بالسعودية في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد نموها التاريخي مُسجلةً 48,307 عقود تمويلية بقيمة قاربت 20.8 مليار ريال مُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، خلال شهري يناير وفبراير 2020، بنمو 150% في عدد القروض ونحو 121% في التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، والذي سجل 19,314 عقدا بقيمة 9.4 مليارات ريال خلال يناير وفبراير 2019.

وبذلك يكون إجمالي ما قُدم خلال شهرين من 2020 يساوي ضعف ما قدم في الشهرين الأوليين من 2019، أي يعادل ما قُدم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2019 والذي بلغ 45,860 عقدا بقيمة 21.3 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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وسجلت عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد نمواً بنحو 153% خلال فبراير 2020 بعدد 24,639 عقدا مقارنة بنحو 9736 عقدا في فبراير 2019، فيما ارتفع حجم التمويل بمقدار 132% بقيمة بلغت 10.7 مليارات مقارنة بنفس الشهر في 2019 والذي سجل قرابة 4,621 مليار ريال، كما سجلت قروض فبراير السكنية ارتفاعاً نسبته 6% عن الشهر السابق يناير 2020، والذي وصل حجم التمويل خلاله نحو 10.1 مليار ريال، ونما عدد العقود بنسبة 4% عن الشهر السابق، والذي شهد توقيع نحو 23,668 عقدا.

وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن"ساما" في وقت سابق عن ارتفاع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد بالسعودية بنسبة 150% لتصل إلى 23.668 ألف عقد خلال شهر يناير الماضي.

واستحوذت البنوك التجارية على 94% من قيمة هذه العقود، بينما أبرمت 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.