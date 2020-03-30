شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس بطيء– تحليل -30-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر النحاس بشكل بطيء بالرغم من استقراره فوق الدعم الأولي المتمثل بمستوى 2.0700 ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية حتى تداولات هذه اللحظة, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف التصحيحية الإيجابية والتي قد تمتد نحو 2.3000.
نستمر بالتنويه إلى أن تعرض السعر لأي ضغط سلبي وتسلله دون الدعم الحالي سيعمل ذلك على إلغاء النظرة التصحيحية الصاعدة ولتمتد التداولات بشكل سلبي نحو 1.9750 وصولا للدعم التاريخي المتمركز حول 1.9200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0700 و 1.2200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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