شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار العزم الايجابي– تحليل - 30-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر البلاتين للتذبذب قرب الدعم الأولي المستقر عند 710.00 والذي يشكل بدوره العامل الأساسي لتأكيد السيناريو التصحيحي الصاعد محاولا بذلك التقاط عزم إيجابي جديد ومن ثم لتمتد التداولات نحو 765.00 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 792.00.
ما يجب التنويه له, ان فقدان السعر للعزم الإيجابي ومحاولة تسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيعمل على تجديد المحاولات السلبية وليجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 665.00 و 550.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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