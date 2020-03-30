الباوند مقابل الين يحقق الهدف الأول-تحليل - 30-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج مؤخرا اندفاع تدريجي صاعد مستغلا التذبذب فوق محور المتوسط المتحرك 55 لنلاحظ وصوله نحو الهدف الأول والمستقر عند 134.50 ليواجه بذلك مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والموضح بالرسم المرفق.
نتوقع تشكيل السعر حاليا لبعض التذبذب الجانبي لحين تجميعه لعزم إيجابي جديد مع التنويه إلى أهمية ثبات الدعم الأولي المستقر عند 130.60 ولننتظر تجاوزه للعائق الحالي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية لحين الوصول نحو 135.30 و 136.95 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.95 و 135.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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