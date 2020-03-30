شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يهبط دون المتوسط- تحليل - 30-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة لضغوط سلبية جديدة ليضطر بذلك للتسلل دون محور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 120.00 متمركزا بذلك ضمن محاور القناة الهابطة كما هو واضح بالرسم المرفق.

نشير أيضا إلى محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم سلبي إضافي بخروجه من مستوى تشبع الشراء, ليزيد ذلك من فرص تجديد السعر للتذبذبات السلبية ولنتوقع انجذابه بذلك نحو 118.50 و117.65 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.20 و 118.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط