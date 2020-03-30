شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل تجدد الاندفاع على السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب تجدد اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية لمواجهة النقص المحتمل فى السيولة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1060$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1115 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1143$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1147$ ،بفعل استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 4.1% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2011.

المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو ثماني سنوات ونصف ،تحقق بفضل الإجراءات التحفيزية الضخمة فى الولايات المتحدة ،والتي أوقفت اندفاع المستثمرين بحثا عن السيولة ،وحسنت المعنويات فى معظم أسواق الأسهم العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.7% ،ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى نحو أسبوعين عند 98.27 نقطة ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

تجدد اندفاع المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي لمواجهة النقص المحتمل فى السيولة ، خاصة فى ظل موجة البيع المفتوحة الجديدة التي تسيطر على أسواق الأسهم العالمية فى مستهل جلسات هذا الأسبوع ، بسبب تصاعد إجراءات العزل حول العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا ،وتوقعات أن تستمر حالة اليقين تجاه الإضرار الاقتصادية لفترة طويلة.