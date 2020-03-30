شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم بأكثر من 3% مع ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2002 وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب تمديد الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب القيود الاجتماعية في أمريكا حتى نهاية الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 3.23% لتتداول حالياً عند 720.75$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 745.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 744.77$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.35% إلى 98.80 مقارنة بالافتتاحية عند 98.45.

Advertisements

هذا وقد تابعنا منذ قليل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في بلاده حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، مع تطرقه لكون ذروة عدد الوفيات من جراء أمراض الجهاز التنفسي قد تكون على بعد أسبوعين، مما عزز قلق المستثمرين في الأسواق المالية العالمية من تداعيات تفشي فيروس كورونا وبالأخص مع عدم اليقين حيال إلى متى سيظل العالم مغلق بسبب انتشار الفيروس التاجي.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.8% مقابل ارتفاع 5.2% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويذكر أن مجلس النواب الأمريكي صوت الجمعة الماضية بالإجماع لصالح تمرير حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات الفيروس القاتل.