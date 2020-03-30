شكرا لقرائتكم خبر عن هدف : 526 مليون ريال قيمة مشاريع «فرصة» والان نبدء بالتفاصيل

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن قيمة المشاريع التي طرحت للتنافس عليها من قبل المنشآت في منصة "فرصة" منذ تدشين المنصة في أغسطس 2016 وحتى الآن تجاوزت 526 مليون ريال.

وفقا لـ"هدف"، فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فرصة" ارتفع إلى 9210 منشأة. وتعد "فرصة" خدمة إلكترونية توفر لمنشآت الأعمال إمكانية التنافس على أوامر الشراء المباشرة التي تطرحها الشركات الحكومية والجهات الكبرى في القطاع الخاص. وتمثل منصة "فرصة" حلقة وصل بين المشتري والمورد؛ حيث تمكن المشتري من طرح طلبات الشراء إلكترونياً، وتصل هذه الطلبات إلى العديد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حتى يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار بناءً على المجال. ودعا "هدف"، أصحاب الأعمال والشباب والفتيات من أصحاب المنشآت المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية، إلى التسجيل إلكترونياً في منصة "فرصة" https://forsah.sa.