شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب تستقبل ١.٢ مليون طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

تستقبل المؤسسة العامة للحبوب عدد (١٩) باخرة قمح تم التعاقد عليها ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠ ، بكميه قدرها ( ١،٢ ) مليون طن.

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