شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر في التعاملات الفورية عند 1620.10 دولاراً والان نبدء بالتفاصيل

استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، عند 1620.10 دولاراً أمريكياً. وزاد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بمقدار 29.35 بنساً أو بنسبة 1.83% إلى 1634.80 دولاراً أمريكياً.

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