شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يبدا عمليات جني الأرباح -تحليل صباحي- 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 5101 نقطة، في ظل استمرار تراجع كميات التداول منذ الأسبوع الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,932 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,201 نقطة