شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي لأول مرة في سبعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 16 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي في مطلع هذا الأسبوع وفي أعقاب تمديد الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب القيود الاجتماعية في أمريكا حتى نهاية الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:14 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 0.6138 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6162، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6114، بينما حقق الأعلى له عند 0.6193، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6168.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون عن كون التجمعات يجب إلا تتجاوز شخصين وأن على الاستراليين عدم الخروج إلا للضرورة، مع تحذيره أيضا من خروج من تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، قائلاً إن "عليهم عزل أنفسهم خشية أصابتهم بالفيروس المستجد"، مع أفادته بأن معدل انتشار الفيروس تراجعت في بلاده، إلا أن "معدلات الزيادة لا تزال قوية لا ريب في ذلك". وجاء ذلك عقب ساعات من تنويهه الجمعة الماضية بأن حكومته تجهز لدفعة ثالثة من الدعم الاقتصادي.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا منذ قليل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في الولايات المتحدة حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، مع تطرقه لكون ذروة عدد الوفيات من جراء أمراض الجهاز التنفسي قد تكون على بعد أسبوعين، ويذكر أن ترامب قد تحدث مسبقاً عن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول عيد الفصح، إلا أن انتشار الفيروس التاجي في أمريكا بشكل موسع مؤخراً دفعه لتمديد القيود الاجتماعية.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.8% مقابل ارتفاع 5.2% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويذكر أن مجلس النواب الأمريكي صوت الجمعة الماضية بالإجماع لصالح تمرير حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه الأربعاء الماضي لأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات، السفر وتتبع الحالات المصابة ورصدها، بالإضافة لحماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 638 ألف ولقي 30,105 شخص مصرعهم في 202 دولة.