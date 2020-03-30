شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫97 ريال امس الاحد، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على تداولات السهم في الأجل القصير، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 0٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫05 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.99 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط