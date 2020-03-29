شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي العراقي" يسحب الدولار النقدي من المصارف والان نبدء بالتفاصيل

أصدر البنك المركزي العراقي اليوم تعليمات جديدة لسحب الدولار النقدي من المصارف العراقية. وأجازت التعليمات للعميل سحب الحوالات بنسبة 75 % بالدولار و 25 % بالدينار العراقي, على أن يتم احتساب الدولار بسعر 1200 دينار للدولار الواحد. وسمحت التعليمات بسحب العميل للوديعة المودعة بالدولار بنسبة 100 % كما هو معمول به, ومن دون تغيير.

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