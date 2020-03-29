السعودية.. البنك المركزي يقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار «كورونا»

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، عن حزمة من الإجراءات الجديدة، لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن البنك المركزي السعودي أعلن عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الجديدة، منها موافقته على إعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية.

وأضافت الوكالة أن البنك المركزي السعودي طالب من البنوك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، والعمل على مراجعة الفوائد والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشياً مع تراجع أسعار الفائدة.

وأكد البنك المركزي السعودي استعداده لتقديم كل الدعم اللازم لصيانة استقرار القطاع المالي والنشاط الاقتصادي، طالباً من البنوك مراقبة التطورات وتقييم تأثيرها على كفاية رأس المال والسيولة ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، وتقديم موعد حظر التجوال بها، ضمن جهود المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه تقرر تقديم موعد منع التجول في المحافظة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة، بدلا من السابعة، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار كورونا.

Advertisements

وأكد البيان، يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من اليوم، وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي.

ولا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

وتنضم جدة بذلك إلى القرار الذي شمل كلا من الرياض ومكة المكرمة والمدينة، حيث يبدأ الحظر من الثالثة عصرا بعد أن كان من السابعة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة لحالة وفاة لمواطن في الرياض، وبذلك ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1203، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة جراء المرض في البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي تعافٍ من كورونا ليصبح مجموع الحالات المتعافية 37 حالة.