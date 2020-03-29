شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالاقتصاد فى 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل التحويلات المالية للعاملين بالخارج أهمية متزايدة كأحد المصادر الرئيسية للتدفقات المالية الخارجية الواردة للدولة، حيث تساهم فى تحسن العجز فى ميزان المدفوعات، كما تساهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى للدولة، كما أنها أحد الأدوات الهامة التى تساهم مساهمة إيجابية وفعالة فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

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وفى هذا الإطار، يعرض ”الخليج 365”، حجم التطور الذى شهدته قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من 2009/2010 إلى 2017 / 2018، وفقا لرصد صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يتضح أن التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج سجلت عام 2009/2010 ما يقدر بـ10 مليارات دولار، وأخذت هذه التحويلات نحو الارتفاع التدريجى حتى سجلت أعلى قيمة لها عام 2014/2015، وبلغت نحو 19 مليار دولار، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت نحو 98% عن عام 2009/2010.

وتظهر البيانات، أن هذه التحويلات اتجهت نحو التراجع فى عام 2015/2016، مقارنة بعام 2014/2015، حيث سجلت 17 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 11.7%، بينما عاودت هذه التحويلات نحو الارتفاع حتى بلغت حوالى 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 45.6% عن عام 2015/2016.