شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تفشى فيروس كورونا 5% زيادة فى الصادرات المصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020، وفيما يلى أهم أرقام الصادرات غير البترولية خلال هذين الشهرين. - الارتفاع بلغ 140 مليون دولار أول شهرين فى 2020. - 4.394 مليار دولار صادرات مصر الصناعية خلال يناير وفبراير. -صادرات يناير ارتفعت بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار . -ارتفعت الصادرات خلال فبراير بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار . Advertisements - 20 سلعة غذائية حققت 240 مليون دولار خلال فبراير أبرزها الخضار المجمد

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