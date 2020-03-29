شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تقدم عصر جديد من رؤية التصوير الفوتوغرافي بإطلاق سلسلةHUAWEI P40 Series الأعلى تطوراً في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم سلسلة هواتف HUAWEI P40 أكبر مستشعر CMOS من هواوي حتى الآن، وتقدم صور فائقة الوضوح طوال اليوم مع كاميرات قوية، وأداء لشبكة الجيل الخامس 5G عالي وتصميم مذهل

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين Huawei Consumer Business Group (BG) في الصين عن اطلاق هاتف HUAWEI P40 Pro+ وهاتف HUAWEI P40 Pro وهاتف HUAWEI P40، الهواتف الذكية الرائدة الجديدة من سلسلة هواتف HUAWEI P40 التي تتميز بتصميمات متطورة مع ابتكارات الكاميرا الرائدة التي تتوسع بشكل جذري في إمكانات التصوير الفوتوغرافي المحمول والفيديو.

تواصل سلسلة HUAWEI P40 تراث السلسلة في التميز في التصوير. يحتوي المستشعر الكبير مقاس 1 / 1.28 بوصة على حجم بكسل متراكم يبلغ 2.44um لتعزيز امتصاص الضوء بشكل كبير لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة، في حين أن تصميم المنظار المحسّن يحقق تكبير بصري حقيقي يصل إلى 10x. السلسلة الكاملة تأتي مدعومة بمعالج Kirin 990 5G وتدعم شبكة الجيل الخامس 5G عالية السرعة و Wi-Fi 6 Plus. تم تضمين الأجهزة المتقدمة في جسم جميل وصغير الحجم. تتميز الهواتف بشاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow التي توفر انسيابية واستجابة رائعة.

قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "لطالما كانت سلسلة هواتف HUAWEI P تدور حول جماليات مبتكرة وأجهزة متميزة، تمثل أفضل ما في التصميم والتكنولوجيا الصناعية. بفضل مستشعر رائع، وعدسات من لايكا Leica، ومعالج قوي ومحرك HUAWEI XD Fusion، فإن سلسلة هواتف HUAWEI P40 تجسد تركيزنا وتقدم تجربة تصوير فائقة الوضوح طوال اليوم لمساعدة المستهلكين على تحقيق رؤيتهم الإبداعية.

تصميم غير مسبوق

تم تجهيز هاتفي HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+ بشاشة HUAWEI Quad-curve Overflow Display. مستوحاة من فنون الطبيعة، تأخذ الشاشة حافة ديمي بولنوسي على جميع الجوانب الأربعة، مما يخلق شكلًا يذكرنا بالماء على حافة الفائض من حافة الكوب. تضمن الحواف الضيقة للغاية والزوايا المستديرة مظهرًا يشابه منظر بلا حدود، والتي توفر تجربة مشاهدة غامرة وثباتًا مريحًا، بينما يوفر مستشعر بصمات الأصابع المحسّن داخل الشاشة مصادقة بيومترية أسرع بنسبة 30 بالمائة."

متوفر بثلاث لمسات نهائية لامعة – Ice White، Deep Sea Blue و Black واثنين من الألوان الزجاجية غير اللامعة – Blush Gold و Black، يستبعد HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 الأناقة الكلاسيكية من كل زاوية. يتميز هاتف HUAWEI P40 Pro+ بلوحة خلفية خزفية رائعة بتقنية النانو تم تقطيعها وصقلها لضمان أنها تصمد أمام اختبار الزمن مع متانة لا تصدق وأسلوب خالد. هذا التصميم الفريد بلونين مبدعين: White Ceramic و Black Ceramic.

قوة متصلة بالكامل لشبكة الجيل الخامس 5G

يتم دعم سلسلة HUAWEI P40 الكاملة بواسطة معالج Kirin 990 5G التي توفر تجربة شبكة الجيل الخامس المتكامل مع دعم النطاق الخامس الأكثر شمولاً وأداء مدعم بالذكاء الاصطناعي القوي وكفاءة استهلاك للطاقة أقل. تم ترقية استجابة الشاشة وتجربة الألعاب إلى مستويات جديدة من خلال محرك عرض الرسومات الذي تمت ترقيته لتحقيق أقصى استفادة من لوحة 90 هرتز على هاتفي HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+. توفر تقنية Wi-Fi 6 Plus بسعة 160 ميجاهرتز الواردة في المجموعة الكاملة اتصالاً عالي السرعة مع دعم سرعة نقل نظرية تصل إلى 2400 ميجابت في الثانية. يوفر شاحن HUAWEI SuperCharge اللاسلكي الرائد باستطاعة 40 واط في هاتف HUAWEI P40 Pro+ شحن سريع ومريح. تم منح المعالج حيز الرأس الحراري لتقديم أداء استثنائي من أنظمة التبريد المتقدمة، بما في ذلك نظام التبريد الفائق 4 في 1 في هاتف HUAWEI P40 Pro+.

تصوير فائق الوضوح طوال اليوم

تأتي في سلسلة HUAWEI P40 نظام كاميرا Urtla Leica المتقدم، والمتوفر في تكوينات الكاميرات الثلاثية والكاميرا الرباعية والكاميرا الخماسية. يقدم هاتف HUAWEI P40 نتائج تصوير مذهلة بزاوية فائقة الاتساع وزاوية عريضة وعدسات مقربة. يتميز هاتف HUAWEI P40 Pro بتطور كاميرا رباعية Leica Quad مع كاميرا سينمائية بعدسة تصوير زوايا عريضة وأكثر قوة وكاميرا ToF جنبًا إلى جنب مع تكبير / تصغير SuperSensing 50x. يتيح هاتف HUAWEI P40 Pro للمستهلكين مشاهدة ما لم يسبق له مثيل مع SuperZoom Array، والذي يدعم التكبير البصري الحقيقي يصل إلى 10x والتكبير الرقمي الذي يصل حتى 100x.

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يعد مستشعر HUAWEI Urtla Vision المضمّن في سلسلة هواتف HUAWEI P40 الكاملة أعجوبة هندسية تحدث ثورة في تكنولوجيا المستشعر على مستوى البكسل. بقياس 1 / 1.28 إنش قطريًا، فإنه يدعم تجميع وحدات البكسل للحصول على حجم بكسل يبلغ 2.44 مايكرومتر و Octa PD Autofocus للتركيز عالي السرعة في أي وقت من اليوم، بينما يعزز محرك HUAWEI XD Fusion محرك AI من إعادة إنتاج التفاصيل في جميع ظروف الإضاءة الممكنة.

يعمل هاتف HUAWEI P40 Pro على تقريب الأهداف البعيدة من خلال تقريب بصري يصل إلى 5x، وتقريب هجين 10x وتقريب رقمي 50x بحد أقصى. لأول مرة على الإطلاق، تشتمل الكاميرا المقربة البصرية 50x في هاتف HUAWEI P40 Pro على مصفوفة مرشح ألوان RYYB لتعزيز استيعاب وتحسين جودة الصور التي تم تكبيرها. يحتوي هاتف HUAWEI P40 Pro+ على مصفوفة SuperZoom 100x مع تصميم منظار جديد يعكس الضوء خمس مرات، مما يوسع مسار الضوء بنسبة 178 بالمائة لدعم التكبير البصري الحقيقي يصل إلى 10x. تعمل الكاميرا ذات الرؤية الفائقة Urtla-Vision Wide و SuperZoom Array المستقرة بصريًا جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي لتحقيق Triple OIS + AIS لتحقيق استقرار الصورة والفيديو بشكل كبير.

يتم إعادة إنتاج لون ونسيج البشرة بدقة من خلال مستشعر درجة حرارة اللون متعدد الطيف الجديد وخوارزمية AWB المدعم بالذكاء الاصطناعي التي تعزز دقة الألوان بنسبة 45 بالمائة. توفر خوارزميات التعلم العميق تحسين صورة شخصية في الوقت الفعلي تعزز الإضاءة والتفاصيل. يحتوي هاتف HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+ على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا عمق IR مستشعر الأشعة تحت الحمراء تدعم التركيز البؤري التلقائي واستنساخ البوكيه لتقديم نفس التأثير المميز الذي تم توقيعه على أجهزة Huawei ، بالإضافة إلى فتح وجه الأشعة تحت الحمراء حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. تقدم سلسلة HUAWEI P40 أيضًا ميزة HUAWEI Golden Snap ، والتي تتضمن AI Best Moment ، وهي ميزة تصوير ذكية جديدة تختار أفضل الإطارات من صورة متحركة. يمكن لـ AI Passerby و AI Reflection التخلص من الأهداف غير المرغوب فيها من الإطار، مما يسمح للمستخدمين بتحسين صورهم بسهولة بعد الحقيقة.

كاميرا فيديو قوية بحجم الجيب

تتميز كاميرا Cine Urtla-Wide Urtla بدقة 40 ميجابكسل في هاتفي HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+ بطول بؤري يعادل 18 مم ومستشعر 1 / 1.55 بوصة يدعم نفس نسبة العرض إلى الارتفاع 3: 2. تم دمج تقنية SedecimPixel Fusion في هذه الكاميرا لدعم تجميع وحدات البكسل 16 في 1 لإنتاج 4.48 نانومتر بكسل فائقة تعزز حساسية الضوء لتصل إلى ISO 51200 وتمكين التقاط فيديو بطيء الحركة بسرعة 7680 إطارًا في الثانية.

تدعم سلسلة HUAWEI P40 تأثيرات بوكيه في الوقت الفعلي لمقاطع الفيديو. على غرار نتائج العدسة ذات الفتحة العريضة ، تضيف هذه الميزة بوكيه تقدمي للمساعدة في إبراز الهدف الرئيسي للقطات. يمكن للكاميرا المقربة التقاط لقطات زووم عالية الدقة بالإضافة إلى مقاطع فيديو بفواصل زمنية 4K. يتيح التكبير الصوتي الاتجاهي، المتوفر على HUAWEI P40 و HUAWEI P40 Pro+، للمستخدمين تكبير مصدر الصوت في وقت واحد وتضخيم صوته في نفس الوقت.

نظام تشغيل EMUI 10.1 هواوي شير و منصة HUAWEI AppGallery

يقدم نظام التشغيل EMUI 10.1 مجموعة من الميزات الجديدة التي تتيح حياة أكثر ثراءً وأكثر سلاسة للذكاء الاصطناعي. تسهل Huawei Share نقل الملفات عالي السرعة بين الهاتف الذكي والأجهزة الأخرى مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. باستخدام Huawei Share على سلسلة هواتف HUAWEI P40، يمكن للمستهلكين بث الموسيقى إلى مكبر صوت ذكي، وبدء عرض الشاشة والاتصال بشبكة Wi-Fi من خلال النقر على الجهاز الذي يريدون الاتصال بهاتفهم. تتيح الوظائف الجديدة التي تمت إضافتها إلى التعاون متعدد الشاشات للمستخدمين الرد بسهولة على مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية بدون استخدام اليدين مباشرة من خلال جهاز الكمبيوتر ، وفتح الملفات والارتباطات التشعبية على الهاتف الذكي مع تطبيقات الكمبيوتر الأصلية لتحسين الإنتاجية.

من خلال التعاون الوثيق مع المطورين العالميين، تقدم هواوي مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية على منصة AppGallery، أول متجر تطبيقات رسمي لهواوي. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بمكتبة غنية من الوسائط الترفيهية عالية الجودة على مقاطع فيديو HUAWEI Video وموسيقى على Music HUAWEI والقراءة على HUAWEI Reader، مع إضافات جديدة من أفضل موفري المحتوى على أساس مستمر.