شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم القيادية تدفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للمنطقة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، حديد عز، السويدى إليكتريك، الشرقية للدخان، أوراسكوم للاستثمار القابضة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات محلية.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 9766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1339 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 11163 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 3643 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1037 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 645 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 276.7 ألف سهم، 100.7 ألف سهم، مليون سهم، 4420 سهما، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال، اميرالد للاستثمار العقارى، 848 سهما، 4677 سهما، على التوالى.

Advertisements

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 990.1 ألف سهم، 796.4 ألف سهم، على التوالى.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة، 3 آلاف سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 996 ألف سهم.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، المصرية للمنتجعات السياحية، العبوات الطبية، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.