شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العربي: مستمرون في تلبية احتياجات عملائنا من خلال معارضنا وموزعينا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة العربي الرائدة في صناعة وتسويق الاجهزة المنزلية والكهربية في مصر والشرق الاوسط وافريقيا أنها مستمرة في توفير منتجاتها للعملاء من خلال معارضها وفروعها في مراكز التسوق المعروفة وموزعيها في انحاء الجمهورية طبقا لمواعيد الحظر المعلنة ، بالإضافة إلى إمكانية توصيل المنتجات للمنازل من خلال الموقع الإلكتروني ( موقع العربي جروب) والخط الساخن للمجموعة 19319 ، كما ان خدمة ما بعد البيع والصيانة مستمرة بأعلى درجات الوقاية والتعقيم .

وقد قامت المجموعة بشن حملة لتطهير وتعقيم كافة فروعها ومعارضها على مستوى الجمهورية بأحدث وسائل التطهير والتعقيم للحد من احتمالية حدوث اصابة بفيروس كورونا المستجد اضافة الى تدريب كافة الفنيين بقطاع خدمة العملاء على كيفية التطهير الذاتي قبل وبعد كل عملية صيانة .

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يذكر أن مجموعة العربي بدأت في امداد مستشفيات الحميات والحجر الصحي بأجهزة منقية للهواء من خلال مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك للمساهمة في اسكتمال شفاء الحالات المصابة بالفيروس ، كما تقوم المؤسسة أيضا خلال هذه الايام بتوصيل مساعدات غذائية ومادية لأكثر من ٣٠ ألف أسرة في أنحاء الجمهورية.











