شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى خضراء بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع..وصعود 34 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.28% رابحاً 23.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1832.28 نقطة، متأثراً بتحسن أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 204.3 مليون سهم محققة ما قيمته 148.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3307 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 19 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 3.25%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.90%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار، بنسبة 7.93%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.80%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 20.7 مليون ورقة بقيمة 20.4 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 5.65%.

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وفى سياق متصل، أعلنت شركة داماك العقارية دبى، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية فى ديسمبر لعام 2019، وحققت إجمالى إيرادات بلغت 4.4 مليار درهم، واستقر قيمة حقوق المساهمين عند 14.1 مليار درهم، وبلغ إجمالى قيمة الأصول 23.8 مليار درهم، فى حين بلغت السيولة النقدية وأرصدة البنوك 4.6 مليار درهم.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الأحد، أن قيمة المبيعات المحجوزة خلال عام 2019 بلغت 3.1 مليار درهم، وتم تسليم 4700 وحدة، مشيرة إلى أنها ركزت جودها العام الماضى على إنهاء المشاريع القائمة، وتسليم المزيد من الوحدات، منوهة إلى أنها سددت ديون تصل إلى 1.6 مليار درهم فى 18 شهرا الماضية، فى الوقت الذى بلغت فيه قيمة السيولة النقدية وأرصدة البنوك 4.6 مليار درهم.

كما عقدت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، اجتماع مجلس الإدارة الأربعاء الماضى، لاعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 المزمع عرضه على الجمعية العمومية السنوية، والتوصية للجمعية العمومية بإقرار توزيع أرباح بواقع 3 فلس للسهم عن العام 2019، علاوة على التوصية للجمعية العمومية السنوية بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

وفى سياق آخر، كشفت الشركة الوطنية الدولية القابضة، عن تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة للشركة يوم الثلاثاء الموافق 31 لمناقشة مسودة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى ديسمبر لعام 2019.

كما أعلنت شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، بواسطة وسائل التقنية الحديثة، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة أمور إدارية ليس لها علاقة بسعر السهم.