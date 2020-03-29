شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحا 27.96 نقطة ليصل إلى مستوى 6354.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.11% خاسرا 6.02 نقطة ليصل إلى مستوى 5521.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 117.8 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال، وارتفع 81 سهما، فيما تراجع 102 سهما.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.76%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%.

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وجاء سهم "أسمنت أم القرى"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.96%، ثم سهم أبو معطى بنسبة 7.12%، ثم سهم أسمنت الشرقية بنسبة 6.37%، فيما جاء سهم "أمانة للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.47%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 3.14%، ثم سهم "تشب" بنسبة 3.09%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، عن نتائجها المالية للعام المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2019، للشركة الأم أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات، عن تحقيق تراجع فى الإيرادات لتبلغ 39.5 مليون ريال عام 2019 مقابل 44.6 مليون ريال عام 2018، وتحولت الشركة للخسارة حيث سجلت صافى خسائر بلغ 641 ألف ريال مقابل 446 ألف ريال العام الماضى.

وأرجعت الشركة، سبب الخسائر إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات والناجمة عن أوضاع السوق بالإضافة إلى أعمال الصيانة غير المخطط لها.