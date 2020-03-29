الرئيس التنفيذي يقول القطرية ستواصل الرحلات لكن يحذر من نفاد السيولة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار الخطوط الجوية القطرية على إحدى طائراتها

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر رويترز يوم الأحد أن الشركة ستواصل تسيير رحلات ما دامت هناك ضرورة لإعادة المسافرين إلى أوطانهم، لكنه حذر من نفاد السيولة قريبا.

وقال بالهاتف ”لدينا ما يكفينا من السيولة لفترة قصيرة جدا.“

وأضاف أن الشركة ستضطر في النهاية إلى طلب الدعم من مالكها، الحكومة القطرية.

الخطوط القطرية من بين عدد قليل من شركات الطيران العالمية التي لم تتوقف تماما بعد أن دمر فيروس كورونا الطلب على السفر بين عشية وضحاها.