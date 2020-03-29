شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر تبوك الزراعية ترتفع 187% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 186.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 179.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 62.7 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 100.9 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 36.2 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى تسجيل فرق هبوط في قيمة المخزون نتيجة اعادة التقييم وتسجيل فرق هبوط في قيمة الموجودات الحيوية.

وتراجعت الإيرادات إلى 84.1 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 99 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 56.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 146.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.