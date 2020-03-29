شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لشركة "المتقدمة توقع اتفاقية مع"إس كي غاز للبتروكيماويات" لتأسيس شركة مساهمة مقفلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع اتفاقية شراكة بين إحدى الشركات التابعة للمتقدمة "المتقدمة للاستثمار العالمي" وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة (شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة)، لتأسيس شركة مساهمة مقفلة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تُكلف بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي (6.75 مليار ريال).

وبحسب البيان، سيتم تمويل (25%) من قيمة المشروع عن طريق الشريكين، و(75%) عن طريق الإقتراض من جهات تمويلية.

ويُشار إلى أن الشركة المساهمة المقفلة ستكون تحت مسمى الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات لإنشاء وتشغيل مصنعي معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين) بطاقة تصميمية لإنتاج 843 ألف طن متري في السنة للبروبيلين، و800 ألف طن متري في السنة للبولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية (المشروع).

هذا وستكون حصة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي 85% في شركة المشروع والتي ستقوم المتقدمة بتمويلها، بينما ستكون حصة شركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة 15% في شركة المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي قامت بتوقيع اتفاقية استثمارية مشروطة مع الهيئة الملكية بالجبيل لتخصيص قطعة أرض بمدينة الجبيل الصناعية بمنطقة الصناعات الأساسية بالجبيل (2).

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كذلك قامت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي بتوقيع اتفاقية مع شركة (Lummus Technology LLC, USA) لإستخدام تقنية (CATOFIN) لمصنع معالجة غاز البروبان، وتوقيع اتفاقيتين مع شركة (Basell Poliolefine Italia S.r.l., Italy) لإستخدام تقنية (SPHERIPOL) وتقنية (SPHERIZONE) لمصنعي معالجة البروبيلين بطاقة تصميمية 400 ألف طن متري في السنة لكل منهما. كما تم ايضاً اختيار استشاري ادارة المشروع.

وأوضح البيان، أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في عام 2021م وتوريد غاز البروبان (اللقيم الأساسي) من ارامكو السعودية على المدى البعيد.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الاستثمار بعد بداية التشغيل التجاري للمشروع بحلول النصف الثاني لعام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 759 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 717 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2% وإنخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي.

كذلك ارتفعت حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 14.5% .