شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات تدفع "معدنية" لتكبد الخسائر في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 65.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 54.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 14.8 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى إنخفاض المبيعات نتيجة لتراجع الطلب على منتجات الشركة خاصة في أسواق دول مجلس التعاون و كذلك إنخفاض مبيعات منتج الأسلاك المجدولة سابقة الشد في سوق الولايات المتجدة الأمريكية مقارنة بالعام السابق.

كذلك ارتفعت المصاريف الأخرى نتيجة تسجيل قيمة انخفاض في الشهرة بمبلغ 40.1 مليون ريال وكذلك إنخفاض الإيرادات الأخرى وإرتفاع تكاليف التمويل.

وارتفعت الإيرادات إلى 263.3 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 391.2 مليون ريال خلال العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 51.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.