شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب : تفريغ 450 ألف طن شعير بموانئ المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أنه يجري تفريغ 7 بواخر بموانئ المملكة المختلفة بكمية تبلغ نحو ٤٥٠ الف طن من الشعير العلفي، وذلك عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، وميناء ضبا ، وميناء ينبع ، وميناء جدة الإسلامي.

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